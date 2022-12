‘Desejo arrebatador’ de Tarcísio, indicação de Guedes é vista como difícil

“Desejo arrebatador” do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a indicação do ministro da Economia, Paulo Guedes, à Secretaria de Fazenda do estado é vista por aliados do governador como um sonho distante. Apesar do anseio de Tarcísio pelo nome de Guedes em seu quadro, o ministro apresenta resistência a embarcar na empreitada — pelo menos por ora. Guedes é visto como “uma cabeça que não pode ser desperdiçada” pela gestão, mas a possibilidade de ele topar um cargo de secretário é vista como difícil.

A equipe do governador eleito, porém, deixa as portas abertas para futuras colaborações do atual ministro da Economia. O nome do atual assessor especial de Guedes em São Paulo, Samuel Kinoshita, vem ganhando força para o cargo. O economista, inclusive, é próximo do ministro e seu nome é visto como o de alguém alinhado às vertentes de Guedes. A equipe de Tarcísio tem pressa para definir os nomes do primeiro escalão do governo entre essa semana e a próxima.

