Deputados querem CPI dos Agrotóxicos para investigar Anvisa e Ibama

O Congresso Nacional está se movimentando pela instalação da CPI dos Agrotóxicos, com a finalidade de investigar “irregularidades nos procedimentos adotados nas reavaliações toxicológicas e ambientais de agrotóxicos”, conduzidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, “que incorrem em infrações e crimes à ordem econômica relacionadas à concentração de mercado”, diz o pedido. Os deputados miram as duas principais empresas do setor do país e querem investigar se decisões recentes dos órgãos beneficiaram as companhias. O pedido afirma que reavaliações toxicológicas e ambientais não adotam um padrão único. Faltam poucas assinaturas para que a CPI seja instalada.

