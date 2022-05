Depois do novo teto para o ICMS, Lira diz que segue com pautas de energia

VEJA Mercado | Abertura | 26 de maio

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto que limita a cobrança de ICMS pelos estados sobre combustíveis, gás, energia, telefone e transporte. A medida está sendo observada com atenção pelos investidores porque pode resultar em uma menor inflação lá na frente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ontem logo após a votação que o Plenário da casa vai continuar se debruçando sobre temas de energia, entre os projetos o que anula os efeitos de aumentos autorizados pela Aneel. Depois de enfiar um monte de penduricalhos na conta de energia que fez o custo subir cerca de 10%, agora a Câmara quer atacar as empresas. As distribuidoras de energia estão especialmente preocupadas com a situação e várias delas têm papel negociado na bolsa.

No exterior, atenção para os dados do PIB americano. As ações de energia sobem na Europa com o petróleo subindo nesta quinta-feira. Já o minério de ferro cai com a expectativa de que a China vai crescer menos e com as siderúrgicas cortando produção.

