Depois das férias, Paulo Guedes já tem novo cargo definido

O ex-ministro Paulo Guedes tem seu futuro definido para 2023. O chefe das finanças do país durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ocupar o cargo de conselheiro da gestão de Tarcísio de Freitas à frente do governo de São Paulo. A nomeação deve ocorrer a partir do dia 30 de janeiro, prazo que Guedes pediu para descansar e tirar férias. A estrutura da nova gestão paulista deve usar algum conselho já existente para emplacar o ex-ministro entre seus quadros. O nome de Guedes era o sonho de consumo do governador para o cargo de secretário da Fazenda — posto que ficou com o ex-assessor do ministro e representante do Ministério da Economia em São Paulo, Samuel Kinoshita.

