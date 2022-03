Depois da euforia, a frustração com o “dinheiro esquecido” nos bancos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Quando o Banco Central anunciou um novo sistema para que as pessoas pudessem recuperar o dinheiro esquecido em bancos, o sucesso foi tamanho que o site saiu do ar poucas horas depois do lançamento. E ficou dias assim. Quando enfim voltou a funcionar, todo brasileiro bancarizado fez a consulta básica para saber se tinha esquecido algo. A maior parte já se decepcionou porque não tinha nada a receber. E agora que os valores foram divulgados, a frustração é gigante. Dados divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Banco Central mostram que das 32,6 milhões de pessoas que têm algo a receber, quase 14 milhões tem entre um centavo e um real esquecidos. Até dez reais, são outras 8,8 milhões. E 2,7 milhões tem valores entre 100 e 1.000 reais. Menos de 500 mil pessoas tem mais de 1.000 reais. Em valores absolutos o valor a ser devolvido é significativo: 3,3 bilhões de reais.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.