Depois da BP, Shell anuncia que vai deixar a Rússia 

A Shell anunciou nesta segunda-feira, 28, que está de saída da Gazprom, a empresa de energia estatal russa. A empresa informou que está vendendo suas participações em um projeto de petróleo de gás na ilha de Sakhalin e na joint venture que está desenvolvendo os campos de Salym no oeste da Sibéria. Outro projeto que está sendo abandonado pela Shell é o do gasoduto Nord Stream 2, que levaria gás diretamente à Alemanha sem passar pela Ucrânia. Ontem, a BP já havia anunciado que está deixando a Rússia onde está vendendo participação de quase 20% na Rosneft, outra empresa de petróleo do país.

