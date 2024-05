Demanda por novos escritórios impulsiona mercado de seguros em SP

No primeiro trimestre de 2024, o segmento de seguros empresariais para escritórios na Bradesco Seguros registrou um aumento significativo na procura. “Com mais de 6 mil contratações, a carteira registrou um crescimento de 18% comparado ao mesmo período de 2023. Atualmente, o segmento corresponde por 24% do total da carteira Empresarial, diz superintendente executiva, Raquel Cerqueira.

Este crescimento reflete um cenário de otimismo no mercado corporativo de escritórios de alto padrão em São Paulo, conforme indicado pela pesquisa First Look realizada pela JLL, empresa global de serviços imobiliários. A absorção líquida, ou seja, o volume de metros quadrados que são ocupados, mantem-se positiva há mais de um ano, e atingiu 31,8 mil m² no 1º trimestre de 2024. A absorção bruta foi de 109,6 mil m², com destaque para a Vila Olímpia, responsável por 17% deste volume.

Além disso, a taxa de vacância (percentual de espaço desocupado dos empreendimentos em relação à área bruta locável) permaneceu em tendência de queda, marcando 23,1% – 0,1 p.p. a menos do que há um ano e 0,4 p.p. a menos do que no trimestre anterior. Ao longo de 2023, mais de 207 mil m² de espaços corporativos foram incorporados ao estoque da cidade.