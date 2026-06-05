A demanda dos brasileiros por crédito aumentou 15,2% no acumulado dos 12 meses encerrados em abril, segundo levantamento da Serasa Experian. O resultado faz parte do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito e mostra que a procura por recursos financeiros manteve trajetória de crescimento ao longo do último ano.

O avanço foi mais intenso entre os consumidores com renda de um a dois salários mínimos, faixa que registrou expansão de 28% na busca por crédito. “O comportamento mais forte entre consumidores de menor renda indica uma busca por crédito associada não apenas ao consumo, mas também à necessidade de administrar despesas correntes e reorganizar o fluxo financeiro”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe do Serasa Experian.

Em seguida aparecem os brasileiros com renda de até um salário mínimo, com alta de 18,8%, os que recebem entre cinco e dez salários mínimos, com crescimento de 17,8%, e aqueles com renda superior a dez salários mínimos, cuja demanda avançou 17%. A única retração foi observada entre os consumidores que ganham de dois a cinco salários mínimos, com queda de 1,7% no acumulado de 12 meses.