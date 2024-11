Delta Energia tem licenças em mãos para construir usinas térmicas no MS

O Grupo Delta Energia, que captou recentemente 250 milhões de reais para a construção de usinas solares, faz planos em outras frentes. O próximo grande projeto, já com licenças ambientais aprovadas, será a construção de duas usinas térmicas a gás natural em Campo Grande (MS). A Delta estuda novas captações, via debêntures de infraestrutura ou certificados de recebíveis imobiliários, desde que vença, nos próximos meses, alguns leilões do setor. As operações deverão ficar a cargo da XP.