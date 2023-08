Delação na Americanas e ataque à privatização da Eletrobras fervem a bolsa

VEJA Mercado | 17 de agosto.

A semana é quente e o mercado financeiro reage com bastante incerteza aos fatos novos que surgiram nos últimos dias. No caso Americanas, ex-executivos da empresa podem fechar delações premiadas e arrastarem o processo de recuperação da empresa. Já na Eletrobras, o discurso contra a privatização da empresa se intensificou depois do apagão elétrico que atingiu o Brasil e em meio a uma renúncia inesperada do então CEO da companhia, Wilson Ferreira Júnior. O novo marco fiscal pode ser votado na próxima semana e o prazo para o envio do orçamento fica apertado. Diego Gimenes recebe a colunista de VEJA Neuza Sanches.

Oferecimento de JHSF

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify