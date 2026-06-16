Déficit de armazenagem tirou R$ 88 bi do produtor brasileiro em três anos

O gargalo de armazenagem no campo segue cobrando uma conta bilionária do agronegócio brasileiro. Levantamento da Cogo Inteligência em Agronegócio aponta que a falta de silos e armazéns nas regiões produtoras gerou perdas estimadas em R$ 88,3 bilhões para produtores de soja e milho entre 2023 e 2025. A soja concentrou R$ 56,5 bilhões desse prejuízo, enquanto o milho respondeu por R$ 31,8 bilhões.

O problema não está apenas na logística, mas no preço. Sem espaço para guardar a produção, parte relevante dos agricultores é obrigada a vender no pico da safra, quando a oferta concentrada pressiona os prêmios portuários e reduz o valor recebido pelo grão brasileiro.

“Sem armazenagem suficiente, ele é obrigado a vender no período de maior pressão sobre os preços. O custo desse gargalo não é abstrato: ele aparece diretamente na receita do campo”, afirma Bernardo Nogueira, CEO da Kepler Weber. Para a companhia, o pós-colheita virou uma das principais fronteiras de ganho econômico e competitivo do agro brasileiro.