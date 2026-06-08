ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Defensores do Projeto de Lei das patentes reagem

Movimento Brasil Pela Inovação diz que texto não cria “prorrogação indireta”

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 17h42
Fachada do prédio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no Rio de Janeiro
Fachada do prédio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no Rio de Janeiro (//Reprodução)
Continua após publicidade
Defensores do Projeto de Lei das patentes reagem Priorize VEJA no Google

O debate sobre o PLP 32/2026 ganhou um novo capítulo. Após a reação de entidades contrárias a pontos do projeto, o Movimento Brasil Pela Inovação saiu em defesa da proposta e afirma que o mecanismo previsto no texto não representa uma nova forma de extensão automática de patentes, mas uma recomposição limitada de prazo em casos de atraso administrativo do INPI.

Segundo o movimento, o chamado Patent Term Adjustment (ou PTA) busca corrigir prejuízos causados pela demora do Estado na análise de pedidos de patente. A proposta, diz a entidade, teria teto máximo de cinco anos e seria aplicada apenas em situações específicas, quando a demora for atribuída ao poder público. Para o grupo, comparar esse mecanismo à extensão automática derrubada pelo Supremo Tribunal Federal em 2021 levaria a uma leitura equivocada do projeto.

Esse é justamente o ponto central da disputa. De um lado, críticos do PLP afirmam que a recomposição pode ampliar, na prática, períodos de exclusividade e atrasar a entrada de concorrentes, especialmente em setores sensíveis como saúde, defensivos agrícolas e biotecnologia. De outro, os defensores do texto sustentam que a ausência de compensação para atrasos do INPI aumenta a insegurança jurídica e afasta investimentos em pesquisa e desenvolvimento no país.

O Movimento Brasil Pela Inovação também argumenta que o projeto não mira setores específicos e pode beneficiar qualquer área intensiva em tecnologia, de saúde e agro a energia, telecomunicações e mecânica. A entidade afirma ainda que o PLP inclui medidas de fortalecimento da ciência nacional, como a criação de um fundo para manutenção de patentes estratégicas de universidades e ICTs públicas, além de mecanismos para impedir o contingenciamento de recursos do INPI.

Siga
Continua após a publicidade

Sobre o possível impacto no SUS, uma das principais críticas feitas por entidades contrárias ao texto, o movimento sustenta que a recomposição de prazo não comprometeria o orçamento público, já que os preços de medicamentos no Brasil são regulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e o governo dispõe de poder de negociação em compras de larga escala.

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).