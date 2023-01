Decisões de Lula geram pressão e acenos de Haddad pouco movem o mercado

As principais bolsas do mundo retomaram as negociações nesta terça-feira e contribuíram para um dia mais agitado aqui na bolsa brasileira que o dia de ontem, mas não ajudaram a impulsionar o índice Ibovespa para cima. Por aqui, o mercado ainda digere a decisão de Lula de prorrogar a desoneração dos combustíveis e com essa decisão, o governo abre mão de uma receita estimada em 25 bilhões de reais.

Havia uma grande expectativa dos economistas pela retomada da cobrança de impostos para não haver piora ou deterioração das contas públicas em um momento que o governo enfrenta uma escassez de receitas para fazer frente ao aumento de gastos. A decisão de revogar o processo de privatização de oito companhias também continua gerando ruído no mercado. Todos esses ruídos continuam a influenciar o resultado do Ibovespa, que negocia nesta tarde com queda de mais de 1%, aos 105 mil pontos, enquanto o dólar continua subindo, com alta de mais de 1%.

Com a agenda política e econômica ainda bastante vazia nesse início de ano, as atenções do mercado se voltaram para a participação de Fernando Haddad em live com jornalistas. Ele disse que de imediato o plano é recuperar o poder de compra do salário mínimo e resolver o endividamento das famílias. Ele também voltou a falar sobre os planos para a reforma tributária e afirmou que é possível atuar com governança das contas públicas para não gerar tanta volatilidade nos juros e câmbio e garantir maior previsibilidade aos investidores. Mas esses acenos pouco geraram efeito no mercado. As decisões de Lula continuam se sobressaindo e gerando pressão negativa nas expectativas dos investidores.

