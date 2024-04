Decisão do TRF4 destrava projeto de expansão da Eldorado Celulose

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou um recurso da Paper Excellence e confirmou por unanimidade, na terça-feira, 9, a proibição de qualquer ato de transferência de ações ou poder de gestão da Paper Excellence, grupo de origem sino-indonésia, sobre a Eldorado Celulose, maior produtora de celulose do Brasil.

Na prática, a decisão libera a Eldorado para iniciar seu projeto de expansão, um investimento de 20 bilhões de reais e 10 mil novos empregos, desenhado há cerca de 10 anos. A construção da segunda linha industrial mais que dobrará a produção anual, de 1,8 milhão para 4,2 milhões de toneladas de celulose por ano.

A decisão do tribunal reforçou deliberação anterior do desembargador Rogério Favreto sobre o assunto e suspendeu uma decisão de uma arbitragem que dava poderes de veto à Paper Excellence na gestão da Eldorado, enquanto a empresa sino-indonésia disputa a companhia brasileira com a J&F Investimentos nos tribunais.

A empresa estrangeira já disse publicamente que impediria a construção da segunda linha enquanto não acabasse a briga. Sem a decisão arbitral a seu favor, no entanto, a Paper Excellence fica com minoria no Conselho de Administração e na assembleia de acionistas da Eldorado. Em outubro de 2023, o empresário Wesley Batista, acionista da J&F ao lado do irmão Joesley, anunciou que a segunda linha estava nos planos de investimento do grupo para os próximos dois anos.