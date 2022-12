Decisão de tribunal de contas “tira” quase R$ 1 bilhão de Tarcísio

Uma decisão do Tribunal de Contas do estado de São Paulo (TCE-SP) jogou água no choppe do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação ao montante previsto em caixa para investimentos no ano que vem. A gestão de Rodrigo Garcia, do PSDB, contava com a aprovação da concessão de serviços lotéricos do estado, cuja atração de recursos estava prevista em mais de 905 milhões de reais entre investimentos previstos além do valor de outorga. O TCE já havia travado a concessão em julho e o governo de São Paulo recorreu. A decisão do tribunal envolve um pedido da empresa Intralot, que assinala irregularidades nos valores previstos pela gestão paulista.

