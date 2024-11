De saída? Marcelo Paz responde sobre possibilidade de deixar o Fortaleza

Marcelo Paz foi presidente do Fortaleza entre 2017 e 2023, quando renunciou ao cargo e assumiu o comando da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube. À frente da equipe, o executivo levou o Fortaleza da série C para a série A do campeonato nacional e obteve uma série de títulos regionais e boas colocações na série A, bem como o vice-campeonato da Copa Sul Americana em 2023. Paz recebeu uma proposta para assumir o cargo de CEO no Corinthians no meio do ano, mas decidiu recusar a oferta e permanecer no Fortaleza. Outra oferta foi feita pelo Botafogo há dois anos. Ele foi questionado em entrevista ao programa VEJA S/A se o atual ciclo está perto do fim e afirmou que deseja continuar trabalhando com futebol quando deixar o clube.

“Esse meu ciclo no Fortaleza vai acabar um dia, não vou ficar eternamente aqui. É até saudável que tenham outras pessoas para oxigenar, que venham com novas ideias e façam melhor do que a gente faz hoje. Não vou estabelecer prazos, a vida às vezes nos coloca em situações que precisamos tomar uma decisão”, disse. “Mas eu gostaria sim de permanecer no futebol, é onde eu me realizo, e acho que posso ser absorvido por algum outro clube ou entidade”, completou. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

Ouça o VEJA S/A também pelo Spotify