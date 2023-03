De mestra a aprendiz: como Simone Tebet avalia seu périplo na economia

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse ao Radar Econômico que sua jornada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sido uma “experiência ímpar” e que sua “vida inteira foi um aprendizado”. Advogada, política e professora de Direito, ela está à frente da coordenação das políticas de gestão da administração pública, uma novidade em seu currículo. “Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de estudar e me atualizar. Tem sido uma experiência ímpar”, afirmou. “Estou me dando muito bem com a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o próprio Haddad, que assumiu um compromisso de olhar pelos dois lados, da receita e da despesa. A gente está ajudando nessa costura.”

Homenageada no evento “Mulheres Exponenciais 2023”, organizado pelo grupo Esfera Brasil e pelo Conecta, a ministra recebeu um prêmio de destaque como liderança feminina na categoria ‘política’. Ela disse que suas ideias são diversas da equipe econômica e que está funcionando como um ponto de equilíbrio no governo. “Eu sei da importância do meu papel, de ser uma pessoa de centro dentro de uma visão econômica diversa da minha, que sou um pouco mais liberal, enquanto eles são heterodoxos. Estou fazendo essa ponte, esse equilíbrio, estou ao lado da equipe econômica fazendo as ponderações que entendemos necessárias”, reiterou. Mas, se tem uma coisa que Tebet não quer falar é sobre o desenho da nova regra fiscal a ser adotada pelo país. “Eu não posso falar de âncora fiscal. Eu assinei uma procuração de que se vazar [alguma informação] eu preciso deixar um ano inteiro de salário”, brincou.

