De férias em meio à crise na Bahia, Bolsonaro faz visita surpresa à Havan

Enquanto o país enfrenta uma crise de chuvas, que tem deixado milhares de pessoas desalojadas, o presidente Jair Bolsonaro curte férias em Santa Catarina. Na tarde desta quinta-feira, 30, Bolsonaro resolveu fazer uma visita surpresa a uma unidade da rede de departamentos Havan, de seu apoiador de primeira hora Luciano Hang. Na loja, localizada em São Francisco do Sul, no Litoral Norte catarinense, o presidente posou para fotos ao lado de funcionários da varejista — vale lembrar que Bolsonaro e a Havan estão no centro de uma polêmica em torno da exoneração de servidores do Iphan. Enquanto o presidente da República goza de férias, o número de desabrigados ou desalojados por conta das chuvas na Bahia aproxima-se de 100 mil pessoas.