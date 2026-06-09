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DATAGRO quer transformar festival do agro em ponte entre MT e Faria Lima

Com duas edições em 2026, GAFFFF quer disputar espaço de influência entre produtores, investidores, governo e empresas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 9 jun 2026, 14h35
Vista aérea de um estádio lotado à noite, com um palco iluminado em verde e azul no centro e um telão exibindo DANGRO. Milhares de pessoas preenchem a pista e as arquibancadas, enquanto estandes de empresas e luzes coloridas animam o ambiente
Festival GAFFFF, realizado pela DATAGRO (Divulgação/Divulgação)
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DATAGRO quer transformar festival do agro em ponte entre MT e Faria Lima Priorize VEJA no Google

DATAGRO prepara uma mudança de escala para o Global Agribusiness Festival em 2026. Mais do que repetir a fórmula do evento em São Paulo, a organização quer transformar o GAFFFF em uma plataforma de conexão entre o agro produtivo, o mercado financeiro, empresas globais e formuladores de política pública.

O movimento passa pela realização de duas edições no Brasil: uma em Sorriso, no Mato Grosso, entre 23 e 26 de julho, e outra em São Paulo, nos dias 1º e 2 de outubro, no Nubank Parque. A escolha das praças não é casual. Sorriso representa o centro da produção agrícola brasileira. São Paulo, por sua vez, concentra capital, grandes empresas, investidores e tomadores de decisão.

A aposta da DATAGRO é ocupar esse espaço intermediário: traduzir as demandas do campo para quem decide investimento, logística, infraestrutura, crédito, regulação e estratégia empresarial.

Para 2026, a expectativa é atrair mais de 40 mil visitantes nas duas edições. O último encontro em São Paulo reuniu cerca de 30 mil pessoas e mais de 200 palestrantes nacionais e internacionais, incluindo a ex-primeira-ministra da Noruega e ex-diretora-geral da OMS, Gro Harlem Brundtland, o chairman da Global Eggs, Ricardo Faria, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

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A edição paulistana já tem nomes confirmados como Mary Robinson, referência internacional em sustentabilidade e direitos humanos, Marcos Jank, especialista em comércio internacional e geopolítica do agro, Roberto Rodrigues e Plinio Nastari. Em Sorriso, a pauta será mais voltada a logística, infraestrutura e competitividade, com participações de Cidinho Santos, Guilherme Penin e Luiz Antonio Pagot.

Nos bastidores, a leitura é que o GAFFFF quer se consolidar como uma espécie de “Davos do agro tropical”: menos feira de negócios tradicional, mais arena de influência para discutir o futuro do setor que sustenta boa parte do crescimento brasileiro.

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“O GAFFFF nasce com o propósito de transformar conteúdo e inteligência de mercado em conexão real entre o campo e a cidade”, afirma Luiz Felipe Nastari, diretor de comunicação, eventos e educação da DATAGRO.

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