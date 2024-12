Dasa se movimenta no mercado — e avança em venda de operações

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A rede Dasa, controlada pela família de Pedro Godoy Bueno, pôs à venda a Mantris, sua divisão de saúde ocupacional, e três operações no Nordeste: o Hospital São Domingos, em São Luís, e dois negócios em terras baianas, o Hospital da Bahia e a rede de clínicas oncológicas AMO. Mas não há pressa para concretizar eventual negócio. As operações geram caixa. O grupo também está finalizando o processo de venda da Dasa Empresas, especializada em corretagem, para o Grupo Case, de capital brasileiro e que atua no mercado de seguros. A operação foi anunciada em outubro por 255 milhões de reais, mas ainda falta efetivar algumas condições de contrato. Isso deve ser feito ainda em 2024.