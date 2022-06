Daniella Marques é confirmada como nova presidente da Caixa

O nome de Daniella Marques já está confirmado para assumir a presidência da Caixa, segundo fontes muito próximas ao ministro Paulo Guedes. Daniella tem longa relação com o ministro, foi diretora de empresa Mercatto gestão de recursos e do Bozano Investimentos. Ela chegou a ser chamada como testemunha no processo da Operação Greenfield que investigou a relação da empresa do ministro com os fundos de pensão, mas segundo seu advogado sequer depôs no processo.

O agora ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pediu demissão depois de ser acusado de assédio sexual por parte de diversas funcionárias do banco. Guimarães nega as acusações, mas diz que pediu demissão para não prejudicar o governo em ano eleitoral.

