Dado econômico e rombo financeiro revertem otimismo do mercado

Investidores reagem com otimismo ao pacote de medidas econômicas apresentado pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O pacote contempla uma série de ações que aumentam a arrecadação para que o governo atinja um superávit primário ainda este ano. Mas pairam dúvidas se o governo vai conseguir executar algumas das iniciativas previstas porque são consideradas impopulares e podem sofrer questionamento jurídico e pressão política. Apesar desses questionamentos, o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal foi bem recebido.

O que faz pressão hoje no mercado são os dados do IBC-Br. O índice que é considerado uma prévia do PIB recuou pelo quarto mês consecutivo e registrou queda de 0,55% em novembro, bem acima do esperado pelo mercado, que previa recuo de apenas 0,20%. O rombo de 20 bilhões de reais encontrado no balanço da Americanas também segue repercutindo no mercado. O Ibovespa negocia em queda nesta tarde, perto dos 111 mil pontos, e o dólar opera com estabilidade, próximo de 5 reais e 10 centavos.

Lá fora, os investidores reagem com otimismo à reabertura da China e à desinflação nos Estados Unidos, na expectativa de afrouxamento da política monetária. Por lá, os investidores também monitoram a temporada de resultados do quarto trimestre das empresas americanas.