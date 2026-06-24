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CVM trava ‘estoque’ de recebíveis e abre flanco para bancos na tokenização

Regulador deve aliviar exigências para pequenas securitizadoras, mas resistência ao warehousing pode favorecer somente grandes

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 16h00 | Atualizado em 24 jun 2026, 16h36
CVM revoga regra de divulgação de informações de sustentabilidade para empresas
CVM (./Divulgação)
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CVM trava ‘estoque’ de recebíveis e abre flanco para bancos na tokenização Priorize VEJA no Google

A reforma das regras de crowdfunding de investimento entrou em sua fase decisiva na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com um efeito colateral importante para o mercado de capitais. A autarquia sinaliza que deve aliviar parte das exigências impostas às securitizadoras, mas mantém resistência a um dos pontos mais sensíveis para as plataformas independentes: o chamado warehousing, ou estoque temporário de direitos creditórios antes da distribuição aos investidores.

Nos bastidores, a leitura é que a combinação entre flexibilização parcial e rigidez no estoque de ativos pode redesenhar a competição no setor. De um lado, a CVM tenta evitar que a aplicação irrestrita da Resolução 60 inviabilize operações menores, ao exigir estruturas caras de auditoria, custódia e classificação de risco. De outro, a resistência a permitir que plataformas carreguem recebíveis de forma recorrente pode reduzir a agilidade das fintechs na originação de crédito.

A preocupação do regulador está no risco de transformar plataformas digitais em uma espécie de “sistema bancário paralelo”, sem os colchões de capital e liquidez exigidos das instituições financeiras tradicionais. A CVM teme que a compra recorrente de recebíveis de um mesmo cedente ou devedor concentre risco demais nas mãos do investidor pessoa física.

O problema é que essa cautela pode favorecer justamente quem já tem balanço para carregar ativos. Bancos de investimento e grandes instituições financeiras conseguem originar, comprar e manter recebíveis dentro de suas próprias estruturas antes de empacotá-los e distribuí-los em formato tokenizado. Para fintechs independentes, que dependem de velocidade regulatória para atender pequenas e médias empresas, a trava no warehousing pode significar perda de competitividade.

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Fontes de mercado relatam que ao menos dois grandes bancos de investimento já estruturaram áreas dedicadas a ativos digitais e tokenização. A expectativa é que esses grupos avancem sobre o mercado assim que o novo texto for publicado.

A Consulta Pública SDM 05/2025, que trata da revisão da Resolução 88, é vista como o ponto de inflexão. A meta nos bastidores é concluir a norma até o fim do ano. O mercado estima que as operações envolvendo esse tipo de estrutura possam movimentar cerca de R$ 10 bilhões em 2026.

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A decisão final da CVM vai indicar se o crédito digital seguirá como um ecossistema mais pulverizado, com espaço para plataformas independentes, ou se caminhará para uma concentração maior nas mãos dos bancos tradicionais, mesmo que com o verniz digital da tokenização.

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