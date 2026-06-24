CVM trava ‘estoque’ de recebíveis e abre flanco para bancos na tokenização

A reforma das regras de crowdfunding de investimento entrou em sua fase decisiva na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com um efeito colateral importante para o mercado de capitais. A autarquia sinaliza que deve aliviar parte das exigências impostas às securitizadoras, mas mantém resistência a um dos pontos mais sensíveis para as plataformas independentes: o chamado warehousing, ou estoque temporário de direitos creditórios antes da distribuição aos investidores.

Nos bastidores, a leitura é que a combinação entre flexibilização parcial e rigidez no estoque de ativos pode redesenhar a competição no setor. De um lado, a CVM tenta evitar que a aplicação irrestrita da Resolução 60 inviabilize operações menores, ao exigir estruturas caras de auditoria, custódia e classificação de risco. De outro, a resistência a permitir que plataformas carreguem recebíveis de forma recorrente pode reduzir a agilidade das fintechs na originação de crédito.

A preocupação do regulador está no risco de transformar plataformas digitais em uma espécie de “sistema bancário paralelo”, sem os colchões de capital e liquidez exigidos das instituições financeiras tradicionais. A CVM teme que a compra recorrente de recebíveis de um mesmo cedente ou devedor concentre risco demais nas mãos do investidor pessoa física.

O problema é que essa cautela pode favorecer justamente quem já tem balanço para carregar ativos. Bancos de investimento e grandes instituições financeiras conseguem originar, comprar e manter recebíveis dentro de suas próprias estruturas antes de empacotá-los e distribuí-los em formato tokenizado. Para fintechs independentes, que dependem de velocidade regulatória para atender pequenas e médias empresas, a trava no warehousing pode significar perda de competitividade.

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Fontes de mercado relatam que ao menos dois grandes bancos de investimento já estruturaram áreas dedicadas a ativos digitais e tokenização. A expectativa é que esses grupos avancem sobre o mercado assim que o novo texto for publicado.

A Consulta Pública SDM 05/2025, que trata da revisão da Resolução 88, é vista como o ponto de inflexão. A meta nos bastidores é concluir a norma até o fim do ano. O mercado estima que as operações envolvendo esse tipo de estrutura possam movimentar cerca de R$ 10 bilhões em 2026.

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A decisão final da CVM vai indicar se o crédito digital seguirá como um ecossistema mais pulverizado, com espaço para plataformas independentes, ou se caminhará para uma concentração maior nas mãos dos bancos tradicionais, mesmo que com o verniz digital da tokenização.