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CVM mira bastidores da operação que pode dar controle da Brava à Ecopetrol

Autarquia pediu explicações sobre compra de ações, aluguel de papéis, diferença de preços e desenho da OPA parcial apresentada pela estatal colombiana

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h06
Brava Energia
 (Divulgação/Divulgação)
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CVM mira bastidores da operação que pode dar controle da Brava à Ecopetrol Priorize VEJA no Google

A operação que pode entregar o controle da Brava Energia à Ecopetrol entrou no radar da Comissão de Valores Mobiliários. Segundo questionamentos enviados à companhia e informados ao Radar Econômico por uma pessoa a par do assunto, a autarquia pediu explicações sobre pontos sensíveis da transação, que foi anunciada como uma combinação entre compra de um bloco relevante de ações e uma oferta pública parcial para levar a estatal colombiana a 51% do capital da petroleira brasileira.

A lista de perguntas mostra que a CVM quer entender não apenas a estrutura formal do negócio, mas também a movimentação de mercado em torno da Brava antes e depois do anúncio. Entre os pontos levantados estão eventuais compras de ações por acionistas relevantes, administradores ou membros do conselho de administração, além da possibilidade de a própria Ecopetrol ter adquirido papéis da companhia em algum momento anterior ou posterior à divulgação da operação.

Outro foco da autarquia são operações de aluguel de ações envolvendo participação relevante na Brava. O Radar Econômico apurou que uma das perguntas mira o aluguel de papéis por parte do Bradesco e busca identificar quem está na outra ponta da operação. A preocupação, segundo uma pessoa familiarizada com o tema, é saber se as ações alugadas tiveram como contraparte alguma parte envolvida direta ou indiretamente na transação. O aluguel teria sido pactuado a uma taxa próxima de 35% ao ano e envolveria uma fatia expressiva do capital da companhia, estimada em cerca de 9%.

O ponto mais sensível, porém, está no desenho da oferta. A CVM questiona a diferença de preços entre o valor pago ao bloco de acionistas vendedores e o preço oferecido aos minoritários. Nos bastidores do mercado, a pergunta é se a transação resulta, na prática, em troca de controle, por que os minoritários receberiam tratamento econômico diferente?

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A operação foi estruturada como uma OPA voluntária e parcial, limitada ao volume necessário para que a Ecopetrol alcance o controle majoritário da Brava. O modelo evita uma oferta estendida à totalidade do capital e reduz de forma significativa o custo de aquisição. Para a estatal colombiana, é uma forma eficiente de ampliar sua presença no Brasil e incorporar ativos relevantes de óleo e gás. Para os investidores minoritários, abre-se uma discussão sobre qual deve ser o tratamento adequado quando uma companhia passa a ter um novo controlador.

A tese que sustenta a estrutura da operação é que a Ecopetrol estaria formando uma posição de controle, e não comprando um controle previamente existente. Essa distinção é central. Se prevalecer a leitura de formação de controle, a companhia não estaria necessariamente obrigada a lançar uma oferta por 100% das ações. Se a interpretação caminhar para uma troca de controle, a discussão sobre extensão da oferta aos minoritários ganha outra dimensão.

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É justamente essa fronteira que a CVM parece querer testar. Ao pedir explicações sobre preço, aluguel de ações, eventuais compras no mercado e natureza da OPA, a autarquia sinaliza que pretende examinar se a engenharia desenhada pela Ecopetrol preserva a isonomia informacional e econômica entre os acionistas da Brava.

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