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Economia

CVM julga nova proposta da Ecopetrol pela Brava na terça

Mercado monitora de perto julgamento do Colegiado

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 12h00
Homem barbudo sorrindo, usando capacete branco, óculos escuros e jaqueta de segurança amarela com a bandeira do Brasil no braço, em um campo com uma torre de perfuração de petróleo ao fundo
Brava Energia (Divulgação/Divulgação)
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CVM julga nova proposta da Ecopetrol pela Brava na terça Priorizar nos meus resultados Google

A ofensiva da Ecopetrol para salvar a compra da Brava Energia já tem data para passar pelo crivo do xerife do mercado. A novela envolvendo a aquisição da companhia brasileira — resultado da combinação entre 3R e Enauta — entrou oficialmente na pauta da reunião do colegiado da CVM marcada para a próxima terça-feira, 14 de julho.

O caso virou um teste relevante para o mercado de capitais porque a primeira versão da operação foi barrada pela área técnica da autarquia por prever tratamento desigual entre os acionistas. Na largada, a estatal colombiana havia acertado o pagamento de R$ 24 por ação ao bloco de controle, enquanto os minoritários ficariam com uma oferta de R$ 23 por papel.

Para tentar destravar o negócio bilionário e evitar que a transação naufragasse na CVM, a Ecopetrol cedeu no ponto mais sensível: aceitou elevar o preço da OPA para R$ 24 por ação, igualando o valor oferecido aos controladores.

A mudança, porém, não elimina toda a assimetria da operação. Pela nova arquitetura, os acionistas do bloco de controle seguem com saída garantida por meio de contrato privado, vendendo 100% de suas fatias. Já os minoritários dependerão da OPA parcial. Se a adesão superar o limite da oferta, o rateio proporcional será aplicado apenas a eles.

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É esse desenho que torna a decisão da CVM tão aguardada. O colegiado terá de dizer se a igualdade de preço por ação basta para chancelar a operação ou se a blindagem dos controladores contra o rateio mantém um tratamento desigual entre os investidores.

Na prática, o julgamento vai além da Brava. A decisão pode balizar futuras operações de aquisição envolvendo companhias sem controle pulverizado puro, em que compradores tentam combinar contratos privados com OPAs parciais para acomodar interesses de blocos relevantes e minoritários.

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