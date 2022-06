CVC derrama ações na bolsa mais uma vez para pagar dívidas e papel afunda

A CVC concluiu um novo aumento de capital de 402 milhões de reais nesta sexta-feira, 24, a 7,70 reais a ação e viu seus papéis afundarem na bolsa de valores. Aumento de capital nada mais é do que colocar novas ações em circulação no mercado a um preço mais baixo que a cotação de momento. Às 15h30, a queda era de 6,87%, a 8,27 reais a ação. Nesses casos, é comum que ação recue para o preço estipulado na emissão, seja por uma atualização nas perspectivas dos investidores ou pela própria venda das ações de quem pagou 7,70 reais na emissão e já quis colocar o lucro no bolso.

Foi o segundo aumento de capital da empresa em menos de um ano. Em setembro de 2021, uma operação similar levantou 454 milhões de reais para a empresa. O destino de quase 1 bilhão de reais é comum: reforço no capital de giro e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures e de dívidas. A empresa ainda não descartou realizar novas operações no futuro. “Parte dos recursos da oferta restrita será utilizada para pagamento

de determinadas dívidas com nossos atuais credores. […] Na hipótese de serem necessários recursos adicionais, poderá efetuar a emissão de outros valores mobiliários ou a contratação de linhas de financiamento junto a instituições financeiras. O método de obtenção desses recursos será definido na respectiva data de obtenção, sem deixar de considerar condições de mercado”, informou a CVC em seu formulário de referência.

