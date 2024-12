Custos médicos por melanoma crescem 55% em dois anos

Os custos das internações por melanoma – considerado o tipo de câncer de pele mais agressivo – nos hospitais filantrópicos associados à Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp) registraram aumento de pouco mais de 55%, no período de 2022 para 2023. De janeiro a dezembro de 2022 foram registradas 150 internações por melanoma, o que equivale a um custo de 213,5 mil reais. Já a produção ambulatorial somou 581 procedimentos, no valor de 49 mil reais. No período de janeiro a dezembro de 2023, foram 210 internações, que somaram 331 mil reais, enquanto os atendimentos ambulatoriais por melanoma alcançaram 1 036, totalizando 75 mil reais. Com relação a 2024, análise de janeiro a setembro deste ano mostra que a produção hospitalar chegou a 125, o que equivale a custos de 242,6 mil reais, enquanto os atendimentos ambulatoriais somam 1 572, o que equivale a um valor de 75 mil reais.

