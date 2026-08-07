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Cury vende 50 imóveis em um dia após Caixa abrir crédito a entregadores

Nova regra permite usar extratos de apps de delivery como comprovante de renda; construtora quer aproveitar a brecha para zerar o estoque popular

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 09h10
Homem de meia-idade, cabelo grisalho, terno escuro e camisa branca, em pé com as mãos nos bolsos, olhando para o lado esquerdo. Ele está em um terraço com arbustos, com prédios de vidro ao fundo e seu reflexo aparece em uma parede espelhada à direita
deLivery Mesquita, da Cury: 50 imóveis vendidos para entregadores de apps (Cury/Divulgação)
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Cury vende 50 imóveis em um dia após Caixa abrir crédito a entregadores Priorizar nos meus resultados Google

A construtora Cury vendeu 50 imóveis em um único dia durante uma ação voltada a entregadores de aplicativos, em São Paulo. O resultado foi impulsionado por uma nova regra da Caixa, que passou a aceitar extratos de plataformas de delivery como comprovante de renda para o financiamento da casa própria.

A Cury quer usar a nova porta do crédito para zerar o estoque de imóveis de interesse social, voltados a famílias com renda de até 4 863 reais. “Essa ação reflete o nosso DNA: unir eficiência operacional com aceleração de vendas e responsabilidade social”, afirma Leonardo Mesquita, co-presidente da construtora.

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