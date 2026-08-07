Cury vende 50 imóveis em um dia após Caixa abrir crédito a entregadores

A construtora Cury vendeu 50 imóveis em um único dia durante uma ação voltada a entregadores de aplicativos, em São Paulo. O resultado foi impulsionado por uma nova regra da Caixa, que passou a aceitar extratos de plataformas de delivery como comprovante de renda para o financiamento da casa própria.

A Cury quer usar a nova porta do crédito para zerar o estoque de imóveis de interesse social, voltados a famílias com renda de até 4 863 reais. “Essa ação reflete o nosso DNA: unir eficiência operacional com aceleração de vendas e responsabilidade social”, afirma Leonardo Mesquita, co-presidente da construtora.