Curva de juros afasta investidor da bolsa, que cai apesar das commodities

VEJA Mercado | Fechamento | 4 de janeiro.

O ano não começou tão bom para quem investe na bolsa de valores. Pelo segundo pregão consecutivo, o Ibovespa fechou em queda em virtude de uma maior preocupação com o cenário fiscal do país que incide num aumento nas taxas de juros futuros. O DI para 2027, por exemplo, subiu 2,45% nesta terça-feira, a 11,1%. Quanto maior a previsão de juros para os próximos anos, menos atraente fica o mercado de renda variável, como a bolsa. “A inflação já nos persegue desde 2021, e o risco fiscal, que havia cedido um pouco depois da aprovação da PEC dos Precatórios, deve voltar a ficar volátil em um ano que será marcado pela eleição de outubro. O resultado é um investidor mais cauteloso”, avalia Viviane Vieira, operadora de renda variável da B.Side Investimentos. O Ibovespa fechou em queda de 0,39%, a 103.513 pontos. O dólar, na contramão, subiu 0,48%, a 5,690 reais.

Para as empresas menores que dependem de crédito para financiar seu crescimento, como as small caps e algumas companhias ligadas à tecnologia, a previsão de juros maiores pode impactar o desenvolvimento dos negócios. Banco Inter e Locaweb, por exemplo, fecharam em quedas de 13,6% e 6,8%, respectivamente. As varejistas também saem perdendo, já que juros maiores podem desestimular o consumo das famílias. Natura e Via recuaram 6,4% e 5,1%, nessa ordem.

As commodities novamente evitaram uma sessão ainda pior. A cotação do petróleo brent subiu 1,33%, a 80,10 dólares o barril após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) decidir por continuar a elevar a produção diária em 400 mil barris no mês de fevereiro. Petrorio e Petrobras fecharam em altas de 2,1% e 0,4%, respectivamente. Recém-chegada ao Ibovespa, a CSN Mineração fechou em alta de 7% impulsionada pela recomendação de compra da corretora Genial, que enxerga uma potencial valorização de 27% na companhia, e pela cotação do minério de ferro. No porto de Qingdao, a commodity avançou 0,7%, a 123,1 dólares a tonelada. A Gerdau subiu 2,1%, mas a Vale fechou em queda de 1%. Lá fora, o dia foi de ganhos. O FTSE 100, de Londres, e o Dow Jones, de Nova York, fecharam em altas de 1,63% e 0,6%, nessa ordem.

