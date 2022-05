Crise nos planos de saúde: inadimplência e dívida bilionária da Qualicorp

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 11 de maio.

A Qualicorp divulgou seus resultados do primeiro trimestre do ano e os números derrubaram todas as empresas do setor de saúde na bolsa. O lucro diminuiu, as provisões para inadimplência subiram e a dívida da empresa mais que dobrou. O resultado foi uma queda de 13% nas ações, a maior desvalorização do dia no Ibovespa. Entenda os fatores que tanto desagradaram o mercado financeiro em mais uma edição do VEJA Mercado.

