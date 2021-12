Crise na Receita: chefes da área de investigação também deixam cargos

O movimento iniciado ontem, com um pedido coletivo de exoneração dos chefes e delegados da Receita Federal, não para de ganhar adeptos. No começo da tarde desta sexta-feira, 23, os conselheiros do tribunal administrativo da Receita pediram exoneração. No fim da tarde, foi a vez dos chefes da área de inteligência do fisco que atuam no combate à sonegação, lavagem de dinheiro e crimes financeiros deixarem os cargos. Já são mais de 700 cargos de chefia vazios como forma de pressionar o governo a contemplar a categoria com bônus de produtividade e eficiência no próximo Orçamento. O movimento começou depois que o governo federal privilegiou policiais federais no Orçamento de 2022, deixando todas as outras categorias sem aumento.