Crise hídrica acabou e conta de luz não vai mais subir?

O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Luiz Ciocchi, rechaçou nesta segunda-feira, 11, a possibilidade de uma nova crise hídrica assolar o Brasil em 2022. O executivo ainda deu garantias de que a bandeira verde da conta de luz, que vai entrar em vigor no próximo dia 16, vai continuar pelo menos até o final do ano. “Teremos um ano bastante bom, bastante tranquilo, que não vai causar tanta dor de cabeça e tanta dor no bolso”, disse Ciocchi. “Estamos com reservatórios em boa condição e só vamos ter despachos térmicos na ordem de mérito, alguma coisa vamos precisar em setembro ou outubro, mas na ordem de mérito, a expectativa é passar todo esse ano com bandeira verde”, completou.

Em 2021, as empresas de energia listadas na bolsa negociaram voláteis com os desdobramentos da crise, mas voltaram a subir de forma mais constante neste ano. Em um dia de baixa e de aversão ao risco como hoje, companhias como Energias BR e CPFL Energia negociam em leves altas de 1,91% e 0,82%, nessa ordem. No ano, o Índice de Energia Elétrica da B3 sobe 12,09%.

