Crime organizado ameaça a soberania da Amazônia, diz Barroso

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira, 19, durante o Brazil Economic Forum, em Zurique, que o problema da segurança pública e violência no Brasil deve ser enfrentado de forma prioritária.

Segundo Barroso, a crise no Equador e os crônicos problemas enfrentados pelo México dão uma mostra de como é importante enfrentar essa questão. “O Brasil corre o risco de perder a soberania da Amazônia não para outros países, mas para o crime organizado”, disse, listando a mineração ilegal, grilagem de terra, desmatamento e rota do tráfico internacional como formas de atuação do crime organizado em meio ao maior ativo ambiental do país.