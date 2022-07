Credores do FPB Bank cobram BC sobre venda de controle acionário 

Dezenas de investidores que tinham mais de 100 milhões de dólares aplicados no FPB Bank, e que desapareceram, pedem à Justiça que o Banco Central seja cobrado pela venda de participação acionária do banqueiro Nelson Pinheiro. O FPB é uma espécie de subsidiária panamenha do banco brasileiro BRK, que pertence a Nelson Pinheiro e cujas ações estão penhoradas em processos de execução de dívida. Os credores dizem que estão sendo feitos novos aportes de capital no BRK por novos acionistas, como Diruá Participações e a família Leão, diluindo a participação de Nelson na instituição. Essa diluição seria uma forma de dilapidar o patrimônio, segundo os credores. O BC não quis comentar o caso.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.