Credor pede destituição de Sidnei Piva da Itapemirim

Um dos credores na recuperação judicial do grupo Itapemirim está pedindo ao Tribunal de Justiça de São Paulo que reconsidere a decisão que manteve Sidnei Piva na administração da empresa ou que, pelo menos, o tribunal permita a imediata atuação de um watchdog, para entrar na companhia e passar a ser responsável pela liberação de caixa. Entre os novos argumentos apresentados pelo credor, a Comporte Participações de Paulo Sérgio Bongiovanni, está a suspensão dos voos da empresa de aviação da Itapemirim, que apesar de não fazer parte da recuperação judicial, usa dinheiro do grupo. Além disso, o credor aponta as suspeitas de fraudes em uma criptomoeda que tinha Sidnei como garoto-propaganda e a abertura da empresa SS Space, em Londres, com capital de quase 6 bilhões de reais.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.