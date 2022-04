Credor da SantosPar tenta barrar venda de carteira do Banco Santos

Depois de mais de 15 anos em processo de falência, a novela do Banco Santos parece nunca ter fim. Agora, credores da SantosPar, empresa que foi envolvida nas fraudes do banco, querem que o juiz da falência trave a venda de pelo menos 20% da carteira do banco Santos. É que o credor, a Adubos Moema, está pedindo a extensão da falência e desconsideração da personalidade jurídica da massa falida do Banco Santos para tentar recuperar parte dos créditos. Neste ano, o administrador judicial apresentou o valor da carteira do banco falido, mas que ainda pode ser recuperada: 2,5 bilhões de reais. Ou seja, a Adubos Moema quer deixar reservado pelo menos uns 500 milhões de reais. O juiz ainda não se manifestou sobre o pedido.

