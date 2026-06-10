ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Crédito caro tira fôlego do varejo em maio, mostra Stone

Mesmo com emprego e renda ainda sustentando o consumo, Índice do Varejo Stone aponta segunda queda mensal consecutiva

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 06h00
DESAFIO - Clientes em loja: a pulverização do varejo dificulta a consolidação de dados
O segmento de eletrodomésticos figurou entre aqueles que tiveram alta (Panther Media GmbH/Alamy/Fotoarena/.)
Continua após publicidade
Crédito caro tira fôlego do varejo em maio, mostra Stone Priorize VEJA no Google

O varejo brasileiro voltou a perder tração em maio. O Índice do Varejo Stone registrou queda de 0,8% na comparação mensal, já descontados os efeitos sazonais, marcando o segundo recuo consecutivo do setor. Na comparação com maio do ano passado, porém, o comércio ainda cresceu 2,8%, sinal de que o consumo segue sustentado pelo mercado de trabalho, mas com fôlego menor.

A leitura da Stone é que o varejo entrou em uma zona de desaceleração. A renda em patamar elevado e o desemprego próximo das mínimas históricas seguem evitando uma piora mais forte, mas o custo do crédito e o comprometimento da renda das famílias continuam travando uma recuperação mais consistente.

O retrato aparece com mais clareza nos segmentos. As vendas de itens mais sensíveis ao crédito recuaram 1,2% na margem, enquanto os bens mais ligados à renda ficaram praticamente estáveis. Material de construção, um dos setores mais dependentes de financiamento, caiu 2,4% em maio. Outros artigos de uso pessoal e doméstico recuaram 1,6%, artigos farmacêuticos caíram 1,1% e combustíveis e lubrificantes tiveram baixa de 0,8%.

Na outra ponta, quatro dos oito segmentos analisados cresceram no mês. Livros, jornais, revistas e papelaria lideraram a alta, com avanço de 13,4%, seguidos por tecidos, vestuário e calçados, com 2,6%, móveis e eletrodomésticos, com 1,5%, e supermercados, alimentos e bebidas, com 0,9%.

Siga
Continua após a publicidade

Em 12 meses, o quadro ainda é positivo. Sete dos oito segmentos cresceram em relação a maio de 2025. O destaque foi novamente livros e papelaria, com alta de 15%, seguido por combustíveis e lubrificantes, com avanço de 11,9%. A única queda anual veio de outros artigos de uso pessoal e doméstico, com recuo de 0,3%.

O desempenho regional também mostra um país dividido. Na comparação anual, 23 estados registraram crescimento. Santa Catarina liderou, com alta de 5,8%, seguida por Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Rio de Janeiro. As quedas ficaram concentradas em Alagoas, Distrito Federal, Ceará e Acre.

Continua após a publicidade

A combinação sugere que o varejo ainda não entrou em uma rota de deterioração, mas tampouco conseguiu transformar o mercado de trabalho aquecido em uma retomada mais ampla. O ciclo de corte de juros iniciado em março ainda não apareceu de forma relevante no consumo. Até lá, o setor deve seguir operando em duas velocidades: resiliência nos itens essenciais e maior pressão sobre categorias dependentes de crédito.

Publicidade
TAGS:
crédito
Varejo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).