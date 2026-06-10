Crédito caro tira fôlego do varejo em maio, mostra Stone

O varejo brasileiro voltou a perder tração em maio. O Índice do Varejo Stone registrou queda de 0,8% na comparação mensal, já descontados os efeitos sazonais, marcando o segundo recuo consecutivo do setor. Na comparação com maio do ano passado, porém, o comércio ainda cresceu 2,8%, sinal de que o consumo segue sustentado pelo mercado de trabalho, mas com fôlego menor.

A leitura da Stone é que o varejo entrou em uma zona de desaceleração. A renda em patamar elevado e o desemprego próximo das mínimas históricas seguem evitando uma piora mais forte, mas o custo do crédito e o comprometimento da renda das famílias continuam travando uma recuperação mais consistente.

O retrato aparece com mais clareza nos segmentos. As vendas de itens mais sensíveis ao crédito recuaram 1,2% na margem, enquanto os bens mais ligados à renda ficaram praticamente estáveis. Material de construção, um dos setores mais dependentes de financiamento, caiu 2,4% em maio. Outros artigos de uso pessoal e doméstico recuaram 1,6%, artigos farmacêuticos caíram 1,1% e combustíveis e lubrificantes tiveram baixa de 0,8%.

Na outra ponta, quatro dos oito segmentos analisados cresceram no mês. Livros, jornais, revistas e papelaria lideraram a alta, com avanço de 13,4%, seguidos por tecidos, vestuário e calçados, com 2,6%, móveis e eletrodomésticos, com 1,5%, e supermercados, alimentos e bebidas, com 0,9%.

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Em 12 meses, o quadro ainda é positivo. Sete dos oito segmentos cresceram em relação a maio de 2025. O destaque foi novamente livros e papelaria, com alta de 15%, seguido por combustíveis e lubrificantes, com avanço de 11,9%. A única queda anual veio de outros artigos de uso pessoal e doméstico, com recuo de 0,3%.

O desempenho regional também mostra um país dividido. Na comparação anual, 23 estados registraram crescimento. Santa Catarina liderou, com alta de 5,8%, seguida por Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Rio de Janeiro. As quedas ficaram concentradas em Alagoas, Distrito Federal, Ceará e Acre.

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A combinação sugere que o varejo ainda não entrou em uma rota de deterioração, mas tampouco conseguiu transformar o mercado de trabalho aquecido em uma retomada mais ampla. O ciclo de corte de juros iniciado em março ainda não apareceu de forma relevante no consumo. Até lá, o setor deve seguir operando em duas velocidades: resiliência nos itens essenciais e maior pressão sobre categorias dependentes de crédito.