Crédito caro leva vendas da Embracon a saltarem 32,4% no primeiro semestre

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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O Consórcio Embracon encerrou o primeiro semestre de 2026 com R$ 22,5 bilhões em créditos vendidos, alta de 32,4% em relação aos R$ 17 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.

A administradora também comercializou 108.377 cotas entre janeiro e junho. Desse total, 36.632 foram adicionadas entre o fechamento do primeiro trimestre e o fim do semestre, elevando em 51,1% o volume acumulado de planos vendidos.

Segundo Thiago Guerra, vice-presidente comercial da Embracon, o avanço foi impulsionado pela expansão da rede de franquias, pela diversificação dos canais de venda e pelo fortalecimento de parcerias comerciais.

“O resultado reflete a combinação entre a nossa estratégia de expansão, o fortalecimento da marca e a crescente maturidade do mercado em relação à modalidade”, afirmou Guerra.

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O desempenho acompanha a expansão do setor em um ambiente de juros elevados. De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, o país ultrapassou 13 milhões de participantes ativos e contabilizou 2,36 milhões de cotas vendidas nos cinco primeiros meses de 2026.