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Crédito caro leva vendas da Embracon a saltarem 32,4% no primeiro semestre

Administradora de consórcios vende R$ 22,5 bilhões até junho, embalada pela busca por alternativas aos financiamentos com juros elevados

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 10h00
Fachada moderna do prédio da Embracon, com estrutura vermelha vibrante e detalhes em cinza escuro. O logotipo branco da empresa, que lembra uma mão aberta, está em destaque na lateral. O nome Consórcio Embracon aparece em branco sobre uma faixa vermelha. O céu azul com nuvens brancas complementa a cena. Um número de telefone e o número 662 estão visíveis na parte inferior.
Embracon (Embracon/Divulgação)
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Crédito caro leva vendas da Embracon a saltarem 32,4% no primeiro semestre Priorizar nos meus resultados Google

O Consórcio Embracon encerrou o primeiro semestre de 2026 com R$ 22,5 bilhões em créditos vendidos, alta de 32,4% em relação aos R$ 17 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.

A administradora também comercializou 108.377 cotas entre janeiro e junho. Desse total, 36.632 foram adicionadas entre o fechamento do primeiro trimestre e o fim do semestre, elevando em 51,1% o volume acumulado de planos vendidos.

Segundo Thiago Guerra, vice-presidente comercial da Embracon, o avanço foi impulsionado pela expansão da rede de franquias, pela diversificação dos canais de venda e pelo fortalecimento de parcerias comerciais.

“O resultado reflete a combinação entre a nossa estratégia de expansão, o fortalecimento da marca e a crescente maturidade do mercado em relação à modalidade”, afirmou Guerra.

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O desempenho acompanha a expansão do setor em um ambiente de juros elevados. De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, o país ultrapassou 13 milhões de participantes ativos e contabilizou 2,36 milhões de cotas vendidas nos cinco primeiros meses de 2026.

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