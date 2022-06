CPI, Lei das Estatais, greve e Lula: o calvário da Petrobras na bolsa

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 21 de junho.

A pressão em cima da Petrobras só aumenta, mesmo depois da renúncia de José Mauro Coelho do comando da empresa. O presidente Jair Bolsonaro insiste numa CPI contra a companhia “mesmo que não dê em nada”, enquanto o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), aguarda uma nota técnica para indicar quais pontos da Lei das Estatais podem ser alterados por medidas provisórias (MPs). Para fechar o combo que tem tirado o sono dos acionistas da Petrobras, uma possível greve dos caminhoneiros e até o esboço do plano de governo do ex-presidente Lula (PT). O calvário da Petrobras na bolsa de valores é o assunto do VEJA Mercado desta terça-feira, 21.

