Covid, inflação e juros: os fantasmas que voltam a assombrar as bolsas

As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em baixa na manhã desta segunda-feira, 21. No radar dos investidores, velhos fantasmas que assombram os mercados. Na China, a capital Pequim registrou a primeira morte por Covid-19 em seis meses, o que elevou os temores de novas restrições na economia do país, que ensaiava o afrouxamento de sua política de “Covid zero”. Na Europa, por sua vez, os sinais não são mais otimistas: a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que os juros devem continuar subindo e atingir um patamar que restrinja a expansão econômica da região, falas que ligaram o sinal de alerta entre os investidores. Fora isso, outro velho fantasma do brasileiro voltou a assombrar os mercados: a inflação. O boletim Focus apontou uma nova revisão de 5,82% para 5,88% do IPCA para o final de 2022. Os investidores também seguem atentos a todos os passos da montagem do novo governo Lula.

