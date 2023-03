Covid-19 tem parcela ínfima no lucro do Fleury: qual o futuro da empresa?

Os testes de Covid-19 tiveram uma ínfima participação de 1,2% nas receitas do laboratório Fleury no quarto trimestre de 2022 – a menor parcela desde o início da pandemia. A empresa afirma que a mesma tendência de baixa nos testes se perdura ao longo do primeiro trimestre de 2023. Alguns executivos avaliam que as pessoas passaram a ter mais cuidado pela saúde, e projetam um aumento na demanda por exames. As receitas da empresa subiram 10% no trimestre frente ao mesmo período de 2021, influenciado, à época, pelo início do contágio pela variante ômicron do coronavírus. “Os primeiros meses de 2023 mostram uma mudança de comportamento das pessoas, mais preocupadas com a saúde. Estamos confiantes nesse crescimento das unidades de medicina diagnostica como um todo”, disse Jeane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, em teleconferência com analistas.

A empresa teve lucro líquido de 31 milhões de reais no período, queda de 68% na base anual em razão de maiores despesas com aquisições. A leitura da maior parte dos analistas, contudo, é um pouco diferente da avaliação da empresa. Os analistas do Credit Suisse entendem que a maior demanda por exames é um efeito momentâneo. “A empresa acredita que o aumento da demanda pós-pandemia é um novo normal. Por outro lado, acreditamos que ainda possa existir algum excesso de demanda pós-Covid e não esperamos um crescimento significativo do mercado de diagnósticos no longo prazo”, escrevem em relatório enviado a clientes. Por volta das 12h30, os papéis da companhia recuavam cerca de 2%.

