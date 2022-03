Covid-19 já é quase página virada para a Rede D’Or, diz XP

O lucro da Rede D’Or subiu 39% e foi para 420 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, um resultado acima das expectativas do mercado. Para a XP Investimentos, por exemplo, o número foi 50% maior que as estimativas de seus analistas, que apontam a queda nas despesas referentes à Covid-19 como a principal razão para esse resultado robusto. “Os efeitos relacionados à Covid-19 estão se tornando menos significativos e, portanto, impactando menos os resultados da empresa”. Os custos com leitos, internações, medicamentos e tudo que se refere ao coronavírus foi 42% menor em relação ao mesmo período de 2020. Apesar da avaliação positiva, as ações da companhia caem nesta quarta-feira, 30. Às 15h05, negociavam em baixa de 2,8%, enquanto os investidores ainda digerem as misteriosas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia.

