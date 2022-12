Corte na PEC de Lula ainda não satisfaz o mercado financeiro

VEJA Mercado em vídeo | 07 de dezembro.

O rombo no teto de gastos provocado pela PEC da Transição caiu de 198 bilhões de reais para 168 bilhões de reais, mas os moldes da proposta ainda não satisfazem o mercado financeiro. A leitura de alguns bancos é de que ainda não há o compromisso de ajustes de receitas e despesas e tampouco de avanço em reformas estruturais para enfrentar a fragilidade fiscal do país. A repercussão da proposta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no mercado e as consequências dessa PEC a longo prazo são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 7.

