Corte de 0,25% é mais provável nesta reunião do Copom, diz Elisa Machado

VEJA Mercado | 6 de maio de 2024.

De acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, o mercado financeiro passou a enxergar a taxa Selic a 10,50% ao final de maio, contra 10,25% na semana passada. Na prática, isso indica que boa parte do mercado sustenta a tese de corte de 0,25 ponto percentual na reunião deste mês. Para o fim de 2024, a projeção agora é de 9,63%, um aumento em relação aos 9,50% da semana anterior.

O comitê de política monetária se encontra nesta semana, entre terça e quarta-feira, para definir o próximo passo dos juros no país. Elisa Machado, economista-chefe da ARX Investimentos, diz que esta é a primeira vez em meses que o mercado apresenta dúvidas em relação à decisão do BC. “São probabilidade muito próximas de um resultado ou outro – ou seja, corte de 0,50p.p ou 0,25p.p. Mas a gente acredita que o 0,25p.p tem uma probabilidade ligeiramente maior”, diz. Desde o início do ciclo de cortes, o comitê tem promovido reduções de 0,50p.p na Selic, atualmente na casa dos 10,75%. Na reunião de março, o Copom mudou seu forward guidance, parando de indicar “novos cortes” (no plural) da mesma magnitude para reuniões futuras.

A repórter Camila Barros entrevistou Elisa Machado para o programa VEJA Mercado desta segunda-feira, 06.