Corrida de Lira para aprovar projetos de Haddad é uma incógnita

Entre deputados do Centrão, é uma incógnita o blitzkrieg do presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), para aprovar projetos caros ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda nesta semana. A principal tese é de que o presidente da Câmara marcou as votações para a semana para testar se o governo vai cumprir os compromissos firmados com o parlamento, como a liberação de emendas e troca de ministros.



