“Copom pode ter problema se meta de déficit mudar”, diz Dalton Gardimam

VEJA Mercado | 26 de setembro.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta terça-feira, 26. Os investidores repercutem a possibilidade de juros mais altos nas economias globais por mais tempo. A tramitação de uma nova lei de gastos nos Estados Unidos e a possível paralisação do governo também estão no radar. No Brasil, o IPCA-15 de setembro, considerado uma prévia da inflação do mês, e a ata da última reunião do Copom são dois ingredientes que alimentam a discussão sobre a condução da política monetária do Brasil e as projeções de crescimento econômico do país. Diego Gimenes entrevista Dalton Gardimam, economista-chefe da Ágora Investimentos.

