Copa do Mundo e festas juninas aceleram negócios da JSL

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A JSL, empresa brasileira de serviços logísticos, projeta um aumento de até 30% no volume de produtos movimentados em junho contra maio, informou a companhia à coluna nesta sexta-feira, 19.

Segundo a empresa, o crescimento é movido pelas festas juninas e pelo abastecimento antecipado para a Copa do Mundo, acompanhando o aumento da demanda de indústrias e varejistas em todo o país.

A expectativa representa um crescimento de aproximadamente 18% na demanda geral em comparação ao mesmo período de 2025, impulsionado principalmente pelo consumo de produtos tradicionais da temporada, como batata palha, farofa e derivados de milho e amendoim.

Para atender ao aumento da operação, a companhia reforça atuação por meio de soluções integradas que contemplam intralogística, transporte, gestão de frotas e jornada dos motoristas.

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“Períodos de maior consumo exigem planejamento e coordenação em toda a cadeia logística. Nossa atuação integrada permite ampliar a eficiência operacional e garantir o abastecimento dos clientes em diferentes regiões do país”, afirma Guilherme Sampaio, CEO da JSL.