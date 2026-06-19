Copa do Mundo e festas juninas aceleram negócios da JSL
Empresa projeta aumento de até 30% no volume de produtos movimentados em junho
A JSL, empresa brasileira de serviços logísticos, projeta um aumento de até 30% no volume de produtos movimentados em junho contra maio, informou a companhia à coluna nesta sexta-feira, 19.
Segundo a empresa, o crescimento é movido pelas festas juninas e pelo abastecimento antecipado para a Copa do Mundo, acompanhando o aumento da demanda de indústrias e varejistas em todo o país.
A expectativa representa um crescimento de aproximadamente 18% na demanda geral em comparação ao mesmo período de 2025, impulsionado principalmente pelo consumo de produtos tradicionais da temporada, como batata palha, farofa e derivados de milho e amendoim.
Para atender ao aumento da operação, a companhia reforça atuação por meio de soluções integradas que contemplam intralogística, transporte, gestão de frotas e jornada dos motoristas.
“Períodos de maior consumo exigem planejamento e coordenação em toda a cadeia logística. Nossa atuação integrada permite ampliar a eficiência operacional e garantir o abastecimento dos clientes em diferentes regiões do país”, afirma Guilherme Sampaio, CEO da JSL.