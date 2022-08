Contas de Bolsonaro para pagar auxílio de R$ 600 deixam mercado incomodado

O presidente Jair Bolsonaro tem prometido que as parcelas do Auxílio Brasil serão mantidas em 600 reais em 2023 caso seja reeleito, e na noite da última terça-feira, 30, disse que o dinheiro para pagar o benefício virá da venda de estatais, mas não citou quais e tampouco revelou quantias. Às vésperas da entrega da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano que vem, a fala não pegou bem no mercado financeiro. “O primeiro e mais evidente problema é empenhar um dinheiro que ainda nem entrou em caixa, não previsto no orçamento, podendo gerar a suspensão do excedente de 200 reais do beneficio até que o recurso seja obtido, se for”, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos. “Fora isso, estamos falando de um problema que vai além da fonte de receita, visto que há um teto de gastos, imposto exatamente para melhorar a dinâmica da dívida. Também tem o fato de que em finanças publicas, ou até mesmo pessoais, não é prudente honrar compromissos permanentes com receitas extraordinárias”, conclui.

Nos mercados, as bolsas europeias e asiáticas negociam em baixa na manhã desta quarta-feira, 31, depois da inflação da Zona do Euro bater novo recorde em agosto e atingir a marca de 9,1% em 12 meses. Na China, o temor de lockdowns mais severos para conter o aumento de casos de coronavírus derruba as commodities por mais uma sessão.

