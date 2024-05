Conta digital impulsiona programa de sócio-torcedor do Palmeiras

O serviço financeiro do Palmeiras, lançado em janeiro de 2023, impulsionou o programa de sócio-torcedor do clube. Na época do lançamento, o Palmeiras tinha 74 mil sócios-torcedores adimplentes. Hoje, são 167 mil, o que representa crescimento de mais de 126% na base de adeptos do programa.

Atualmente, o Palmeiras é o clube do futebol brasileiro com maior número de sócios-torcedores – o Internacional, segundo colocado neste ranking, declarou em março ter 135 mil sócios.

Atualmente, o Palmeiras Pay tem cerca de 620 mil correntistas, que estão presentes em cerca de 95% dos municípios do Brasil.

O êxito da conta digital contribuiu substancialmente para que a receita do clube com licenciamento saltasse de 22,7 milhões de reais em 2023 para 37,5 milhões de reais em 2024.