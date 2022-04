Conta de luz: Aneel quer reajuste de 57% nas bandeiras amarela e vermelha

Um dia depois do Operador Nacional do Sistema (ONS) rechaçar a possibilidade de uma nova crise hídrica em 2022 e afirmar que a conta de luz deve permanecer em bandeira verde pelo menos até o final do ano, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs nesta terça-feira, 12, um reajuste de até 57% nas bandeiras amarela e vermelha da conta de luz. A amarela subiria 56%, de 1,87 reais a cada 100 quilowatts hora (kWh) para 2,92 reais. Já a bandeira vermelha 1 subiria 57%, de 3,97 reais para 6,23 reais. A justificativa é que a inflação e o preço dos combustíveis subiram consideravelmente e aumentaram os custos das termelétricas. A proposta ainda pode sofrer mudanças durante a consulta pública que vai até o dia 4 de maio, mas já entra em vigor em 2022 caso as bandeiras precisem ser acionadas.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.